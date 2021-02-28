Источник: Месси хочет остаться в "Барселоне"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси не хочет уходить из клуба, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист передумал уходить после отставки Жозепа Бартомеу с поста президента. Впрочем, окончательное решение форвард примет после выборов президента клуба 7 марта. Месси намерен встретиться с новым главой клуба и узнать его видение развития команды.

Напомним, что 33-летний Месси пытался покинуть "Барселону" по окончании прошлого сезона. Форвард попросил клуб расторгнуть с ним контракт, который действует до лета 2021 года, но руководство отказалось отпускать игрока.

В нынешнем сезоне Месси провел за "Барселону" 32 матча во всех турнирах, забил 24 гола и отдал девять результативных передач.

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