Источник: Месси - игрок ПСЖ

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Лионель Месси в ближайшие часы станет футболистом ПСЖ.

Как сообщает Абделах Булма, сделку можно считать закрытой, Месси - футболист ПСЖ.

По информации журналиста-инсайдера Фабрицио Романо, аргентинец действительно очень близок к подписанию контракта с парижанами.

Сейчас французский клуб готовит официальный контракт до 2023 года, который будет предоставлен для подписи Лео Месси и его отцу Хорхе.

Сам футболист готов к переходу.

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