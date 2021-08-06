Источник: Месси - игрок ПСЖ

Теги лионель мессипсжтрансферы

Источник: Месси - игрок ПСЖФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Лионель Месси в ближайшие часы станет футболистом ПСЖ.

Как сообщает Абделах Булма, сделку можно считать закрытой, Месси - футболист ПСЖ.

По информации журналиста-инсайдера Фабрицио Романо, аргентинец действительно очень близок к подписанию контракта с парижанами.

Сейчас французский клуб готовит официальный контракт до 2023 года, который будет предоставлен для подписи Лео Месси и его отцу Хорхе.

Сам футболист готов к переходу.

Также не пропустите: "Хетафе" ведет переговоры с Кальехоном. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ

"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов