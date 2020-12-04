Источник: Месси перейдет в ПСЖ

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Источник: Месси перейдет в ПСЖ

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси летом 2021 года перейдет в "Пари Сен-Жермен", сообщает журналист RMC Sport Даниэль Риоло.

"Месси в следующем году будет в ПСЖ. Я не шучу. Месси окажется в ПСЖ", - написал Риоло в своем Twitter.

Напомним, что контракт 33-летнего Месси с "Барселоной" истекает летом 2021 года. Таким образом, форвард сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне Месси провел за "Барселону" 12 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

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