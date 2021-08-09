Источник: Месси прилетел в Париж

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Экс-форвард "Барселоны" Лионель Месси прилетел в Париж, сообщает журналист Николо Скира.

У офисов ПСЖ уже собрались болельщики, чтобы поприветствовать аргентинского футболиста.

Ожидается, что в ближайшие часы аргентинец пройдет медицинское обследование и подпишет с французским клубом соглашение до 2023 года с зарплатой в размере 35 миллионов евро за сезон.

Вчера футболист провел прощальную пресс-конференцию на Камп Ноу.

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