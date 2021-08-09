Источник: Месси сейчас у себя дома вместе с Суаресом

3 Теги лионель мессилуис суарес

Источник: Месси сейчас у себя дома вместе с СуаресомФото: инстаграм Суареса/Автор неизвестен

Экс-капитан "Барселоны" Лионель Месси все еще находится в Барселоне в своем доме и не вылетал в Париж для подписания контракта с ПСЖ.

"Месси пока еще в Барселоне, у себя дома вместе с Суаресом. По состоянию на настоящий момент он еще не вылетал в Париж, хотя многие болельщики ПСЖ и сотрудники медиа ждали его этим вечером", – сообщает La Sexta.

Вчера Месси провел свою прощальную пресс-конференцию.

Также не пропустите: "Челси" и "РБ Лейпциг" интересуются Морибой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ksiushkasavenkova

CЕ_KС 3нaкoмствa в вашем горoде. Одинокие и замужние, красивые и не очень - все они хотят секса, без денег и отношений. Все анонимно и конфиденциально ведь многие в отношениях, регистрируйся и трахайся ----- https://s4.lv/lacky

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Прощальный секс перед отъездом в Париж))

Ответить
ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Следующая новость про Месси будет такой: париж ещё не прилетел к Месси ))))))))))))

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Брат владельца ПСЖ сделал заявление касательно перехода Месси

Брат владельца ПСЖ сделал заявление касательно перехода Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов