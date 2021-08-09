Источник: Месси сейчас у себя дома вместе с Суаресом

Фото: инстаграм Суареса/Автор неизвестен

Экс-капитан "Барселоны" Лионель Месси все еще находится в Барселоне в своем доме и не вылетал в Париж для подписания контракта с ПСЖ.

"Месси пока еще в Барселоне, у себя дома вместе с Суаресом. По состоянию на настоящий момент он еще не вылетал в Париж, хотя многие болельщики ПСЖ и сотрудники медиа ждали его этим вечером", – сообщает La Sexta.

Вчера Месси провел свою прощальную пресс-конференцию.

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