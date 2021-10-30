Источник: Месси станет 7-кратным обладателем "Золотого мяча" в этом году

2 Теги лионель мессироберт левандовскикарим бенземажоржиньокриштиану роналдумохамед салахкилиан мбаппен'голо кантеэрлинг холандджанлуиджи доннаруммазолотой мяч

Источник: Месси станет 7-кратным обладателем "Золотого мяча" в этом году

Фото твиттер ПСЖ

Форвард ПСЖ Лионель Месси выиграет "Золотой мяч" по итогам 2021 года, пишет Het Nieuwsblad.

Источник ссылается на "слитые" результаты голосования. Аргентинец якобы набрал 645 баллов и занял первое место.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1) Лионель Месси (ПСЖ) - 645;

2) Роберт Левандовски ("Бавария") - 631;

3) Карим Бензема ("Реал") - 483;

4) Жоржиньо ("Челси") - 328;

5) Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 154;

6) Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 152;

7) Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 84;

8) Нголо Канте ("Челси") -70;

9) Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д) - 60;

10) Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) - 31.

Если данный инсайд подтвердится, то 34-летний Месси станет семикратным обладателем "Золотого мяча". Это абсолютный рекорд.

Ранее сообщалось, что награда в 2021 году достанется нападающему "Баварии" Роберту Левандовски.

Не пропустите: Месси и Вейналдум - худшие игроки матча ПСЖ - "Лилль" по версии L’Equipe. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

Такая херня!

Ответить
ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси Король футбола, это знает даже тупой как двери второгодник!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов