Источник: Месси станет 7-кратным обладателем "Золотого мяча" в этом году

Фото твиттер ПСЖ

Форвард ПСЖ Лионель Месси выиграет "Золотой мяч" по итогам 2021 года, пишет Het Nieuwsblad.

Источник ссылается на "слитые" результаты голосования. Аргентинец якобы набрал 645 баллов и занял первое место.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1) Лионель Месси (ПСЖ) - 645;

2) Роберт Левандовски ("Бавария") - 631;

3) Карим Бензема ("Реал") - 483;

4) Жоржиньо ("Челси") - 328;

5) Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 154;

6) Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 152;

7) Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 84;

8) Нголо Канте ("Челси") -70;

9) Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д) - 60;

10) Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) - 31.

Kennen we door ‘gelekte lijst’ nu al de winnaar van de Ballon d’Or? https://t.co/8u7ANOwvU6 pic.twitter.com/Q8eXwKXYBD — Sportwereld.be (@sportwereld_be) October 29, 2021

Если данный инсайд подтвердится, то 34-летний Месси станет семикратным обладателем "Золотого мяча". Это абсолютный рекорд.

Ранее сообщалось, что награда в 2021 году достанется нападающему "Баварии" Роберту Левандовски.

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