Источник: Месси станет 7-кратным обладателем "Золотого мяча" в этом году
Фото твиттер ПСЖ
Форвард ПСЖ Лионель Месси выиграет "Золотой мяч" по итогам 2021 года, пишет Het Nieuwsblad.
Источник ссылается на "слитые" результаты голосования. Аргентинец якобы набрал 645 баллов и занял первое место.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1) Лионель Месси (ПСЖ) - 645;
2) Роберт Левандовски ("Бавария") - 631;
3) Карим Бензема ("Реал") - 483;
4) Жоржиньо ("Челси") - 328;
5) Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 154;
6) Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 152;
7) Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 84;
8) Нголо Канте ("Челси") -70;
9) Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д) - 60;
10) Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) - 31.
Kennen we door ‘gelekte lijst’ nu al de winnaar van de Ballon d’Or? https://t.co/8u7ANOwvU6 pic.twitter.com/Q8eXwKXYBD— Sportwereld.be (@sportwereld_be) October 29, 2021
Если данный инсайд подтвердится, то 34-летний Месси станет семикратным обладателем "Золотого мяча". Это абсолютный рекорд.
Ранее сообщалось, что награда в 2021 году достанется нападающему "Баварии" Роберту Левандовски.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18