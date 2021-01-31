Источник: Месси в ближайшие дни объявит об уходе из "Барселоны"

1 Теги лионель мессибарселона

Источник: Месси в ближайшие дни объявит об уходе из "Барселоны"
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси в ближайшее время объявит об уходе из каталонского клуба, сообщает Caught Offside.

По сведениям издания, форвард пришел в бешенство от того, что издание El Mundo опубликовало финансовые детали его контракта с "Барселоной". Ранее Месси предупреждал клуб, что уйдет, если появится информация, которая может повредить ему или его семье.

33-летний Месси является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за клуб 754 матча во всех турнирах, забил 649 голов и отдал 284 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

Не пропустите: Роналду, Месси и Левандовски - в символической сборной десятилетия по версии IFFHS. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

Наконец-то.... Только перед уходом надо Месси обнародовать то, сколько Барса заработала за все время на лучшем игроке мира.... Геленджик будет отдыхать.... Хе-хе...

Ответить

главное

"Барселона" выступила с заявлением из-за появления в СМИ информации о контракте Месси

"Барселона" выступила с заявлением из-за появления в СМИ информации о контракте Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов