Источник: Месси в ближайшие дни объявит об уходе из "Барселоны"



Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси в ближайшее время объявит об уходе из каталонского клуба, сообщает Caught Offside.

По сведениям издания, форвард пришел в бешенство от того, что издание El Mundo опубликовало финансовые детали его контракта с "Барселоной". Ранее Месси предупреждал клуб, что уйдет, если появится информация, которая может повредить ему или его семье.

33-летний Месси является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за клуб 754 матча во всех турнирах, забил 649 голов и отдал 284 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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