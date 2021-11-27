Источник: Месси выиграет "Золотой мяч"-2021, Левандовски - третий в голосовании

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Источник: Месси выиграет "Золотой мяч"-2021, Левандовски - третий в голосовании

Фото инстаграм Лионеля Месси

Ведущий El Chiringuito Хосеп Педрероль раскрыл результаты голосования за "Золотой мяч" по итогам 2021 года.

По информации журналиста, первое место занял нападающий ПСЖ Лионель Месси, выигравший Кубок Испании с "Барселоной" и Кубок Америки со сборной Аргентины.

Вторым финишировал форвард мадридского "Реала" Карим Бензема, а замкнул тройку лучших Роберт Левандовски из "Баварии".

Напомним, что официальная церемония вручения "Золотого мяча" состоится в ближайший понедельник в Париже.

Не пропустите: Главред France Football: "Роналду сам говорил, что его главная цель - взять больше "Золотых мячей", чем Месси". | http://soccernews.ru
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