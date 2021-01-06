Источник: Месут Озил готов подписать контракт с "Фенербахче"

Хавбек "Арсенала" Месут Озил рассмотрел предложение турецкого "Фенербахче" и намерен подписать соглашение сроком на 3 года, сообщает Mirror со ссылкой на турецкую телевизионную компанию NTVSpo.

Напомним, Озил, в данный момент, тренируется отдельно от команды. Причина этого - не попадание в заявку "Арсенала" на первую часть сезона в АПЛ.