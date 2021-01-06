Источник: Месут Озил готов подписать контракт с "Фенербахче"

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Источник: Месут Озил готов подписать контракт с "Фенербахче"Хавбек "Арсенала" Месут Озил рассмотрел предложение турецкого "Фенербахче" и намерен подписать соглашение сроком на 3 года, сообщает Mirror со ссылкой на турецкую телевизионную компанию NTVSpo.

Напомним, Озил, в данный момент, тренируется отдельно от команды. Причина этого - не попадание в заявку "Арсенала" на первую часть сезона в АПЛ.

Текущее соглашение с "конанирами" по которому немец получает почти € 395 тыс. в неделю, истекает летом этого года. 

Напомним, наставник лондонцев Микель Артета в декабре заявил о том, что допускает дозаявку Озила в декабре.
Портал Transfermarkt оценивает сейчас 32-летнего футболиста всего в 5 млн. евро.

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