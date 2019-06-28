Источник: "Милан" на год отстранён от еврокубков

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Источник: "Милан" на год отстранён от еврокубков

Football Italia сообщает, что "Милан" пропустит следующую еврокубковую кампанию.

По информации источника, клуб получил годичную дисквалификацию, поэтому пропустит розыгрыш Лиги Европы сезона 2019/20.

Наказание "россонери" связано с нарушениями правил ФФП. Ранее утверждалось, что решение об отстранении команды было принято по согласию сторон.

Место "Милана" в групповом этапе ЛЕ займёт "Рома", а "Торино" сыграет в квалификации.

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