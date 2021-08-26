Источник: "Милан" подписал Бакайоко

Фото: инстаграм Бакайоко/Автор неизвестен

Французский полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко стал футболистом "Милана", сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, арендная сделка рассчитанная на один сезон обойдется "россонери" в 500 тысяч евро.

У "Милана" также будет право выкупа футболиста за 20 миллионов.

Отмечается, что переход уходом из "Челси" француз продлил с "синими" контракт на 2 года.

Также не пропустите: "Реал Мадрид" сделал новое предложение по Мбаппе. | http://soccernews.ru