Источник: "Милан" в ближайшее время объявит о трансфере одного из лучших бомбардиров Серии А

Польский нападающий "Дженоа" Кшиштоф Пентек перейдет в "Милан", сообщает журналист Фабрицио Романо в твиттере.

По данным источника, форвард обойдется "Милану" в 35 миллионов евро. Поляк подпишет с "россонери" пятилетний контракт. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

23-летний Пентек в нынешнем сезоне провел за "Дженоа" 23 матча во всех турнирах и забил 19 голов.

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