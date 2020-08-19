Источник: Миранчук хочет выступать в "Милане", несмотря на интерес "Аталанты"

Хавбек "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук хочет продолжить карьеру в "Милане". Игроком активно интересуется "Аталанта".

По данным РБК, источник, знакомы с ситуацией сообщил:

"Алексей не скрывает, что хочет играть в "Милане", несмотря на конкретное предложение "Локомотиву" со стороны "Аталанты". При этом миланцы подготовили новое предложение, которое в скором времени должны обсудить клубы", - сказал источник.

Отметим, что футболистом также интересуется "Рома".

24-летний Миранчук - воспитанник "Локомотива". В составе "железнодорожников" он провёл 226 матчей, забил 43 гола и сделал 44 ассиста. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

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