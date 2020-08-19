Источник: Миранчук хочет выступать в "Милане", несмотря на интерес "Аталанты"

Теги алексей миранчуклокомотив москваромамиланаталанта

Источник: Миранчук хочет выступать в "Милане", несмотря на интерес "Аталанты"

Хавбек "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук хочет продолжить карьеру в "Милане". Игроком активно интересуется "Аталанта". 

По данным РБК, источник, знакомы с ситуацией сообщил:

"Алексей не скрывает, что хочет играть в "Милане", несмотря на конкретное предложение "Локомотиву" со стороны "Аталанты". При этом миланцы подготовили новое предложение, которое в скором времени должны обсудить клубы", - сказал источник.

Отметим, что футболистом также интересуется "Рома".

24-летний Миранчук - воспитанник "Локомотива". В составе "железнодорожников" он провёл 226 матчей, забил 43 гола и сделал 44 ассиста. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

Не пропустите: В "Локомотиве" сделали заявление о будущем Алексея Миранчука. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бывшего игрока "Спартака" обвинили в краже денег у его девушки

Бывшего игрока "Спартака" обвинили в краже денег у его девушки

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов