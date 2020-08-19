Источник: Миранчук хочет выступать в "Милане", несмотря на интерес "Аталанты"
Хавбек "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук хочет продолжить карьеру в "Милане". Игроком активно интересуется "Аталанта".
По данным РБК, источник, знакомы с ситуацией сообщил:
"Алексей не скрывает, что хочет играть в "Милане", несмотря на конкретное предложение "Локомотиву" со стороны "Аталанты". При этом миланцы подготовили новое предложение, которое в скором времени должны обсудить клубы", - сказал источник.
Отметим, что футболистом также интересуется "Рома".
24-летний Миранчук - воспитанник "Локомотива". В составе "железнодорожников" он провёл 226 матчей, забил 43 гола и сделал 44 ассиста. Его контракт с клубом истекает следующим летом.
Не пропустите: В "Локомотиве" сделали заявление о будущем Алексея Миранчука. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
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|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17