Источник назвал дату прилёта Доннаруммы в Париж
Фото инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы
Бывший вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма находится в шаге от подписания контракта с ПСЖ.
По информации журналиста Мохамеда Бухафси, 22-летний футболист в среду прилетит в Париж, чтобы официально оформить сотрудничество с новым клубом.
Ожидается, что после заключения соглашения итальянец отправится в отпуск, поскольку для него сезон завершился только 11 июля - победным финалом Евро-2020.
Напомним, что Доннарумма покинул "Милан" на правах свободного агента, поэтому достанется ПСЖ бесплатно.
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