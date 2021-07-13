Источник назвал дату прилёта Доннаруммы в Париж

Теги псжджанлуиджи доннарумма

Источник назвал дату прилёта Доннаруммы в Париж

Фото инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы

Бывший вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма находится в шаге от подписания контракта с ПСЖ.

По информации журналиста Мохамеда Бухафси, 22-летний футболист в среду прилетит в Париж, чтобы официально оформить сотрудничество с новым клубом.

Ожидается, что после заключения соглашения итальянец отправится в отпуск, поскольку для него сезон завершился только 11 июля - победным финалом Евро-2020.

Напомним, что Доннарумма покинул "Милан" на правах свободного агента, поэтому достанется ПСЖ бесплатно.

Не пропустите: Доннарумма объяснил, почему не праздновал завершение серии пенальти в финале Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Левандовски мечтает играть за "Реал"

Левандовски мечтает играть за "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов