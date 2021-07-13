Источник назвал дату прилёта Доннаруммы в Париж

Фото инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы

Бывший вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма находится в шаге от подписания контракта с ПСЖ.

По информации журналиста Мохамеда Бухафси, 22-летний футболист в среду прилетит в Париж, чтобы официально оформить сотрудничество с новым клубом.

Ожидается, что после заключения соглашения итальянец отправится в отпуск, поскольку для него сезон завершился только 11 июля - победным финалом Евро-2020.

Напомним, что Доннарумма покинул "Милан" на правах свободного агента, поэтому достанется ПСЖ бесплатно.

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