Источник назвал вероятную формулу нового лимита на легионеров в РПЛ
Известный журналист Сергей Егоров рассказал, как может измениться лимит на легионеров в чемпионате России.
"Прямо сказано - лимит всё равно будут менять. По моей информации, речь идёт о 10-12 иностранцах в заявке", - написал инсайдер в своём телеграм-канале.
С сезона 2020/21 в РПЛ действует лимит по схеме "8 иностранцев + 17 россиян". При этом ограничения касаются только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
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