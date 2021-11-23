Источник назвал вероятную формулу нового лимита на легионеров в РПЛ

Теги рпл

Источник назвал вероятную формулу нового лимита на легионеров в РПЛ

Известный журналист Сергей Егоров рассказал, как может измениться лимит на легионеров в чемпионате России.

"Прямо сказано - лимит всё равно будут менять. По моей информации, речь идёт о 10-12 иностранцах в заявке", - написал инсайдер в своём телеграм-канале.

С сезона 2020/21 в РПЛ действует лимит по схеме "8 иностранцев + 17 россиян". При этом ограничения касаются только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Не пропустите: Семин высказался о возможной отмене лимита в РПЛ. | http://soccernews.ru
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