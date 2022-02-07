Источник: Никлас Зюле перейдет в "Боруссию"

Защитник сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Никлас Зюле сменит клубную прописку грядущим летом, сообщает журналист издания BILD Кристиан Фальк.

По информации источника, летом 26-летний немецкий футболист перейдет в "Боруссию" Дортмунд на правах свободного агента, так как его контракт с "Баварией" истекает в конце нынешнего сезона.

Ранее генеральный директор мюнхенцев Оливер Кан подтвердил, что Зюле покинет "Баварию".

Стороны не сумели договорится о новом соглашении, так как футболиста не устроило отношение клуба и условия предложенного контракта.

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