Источник: Никлас Зюле перейдет в "Боруссию"

Теги боруссия дортмундбавария мюнхенниклас зюлетрансферы

Источник: Никлас Зюле перейдет в "Боруссию"

Защитник сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Никлас Зюле сменит клубную прописку грядущим летом, сообщает журналист издания BILD Кристиан Фальк.

По информации источника, летом 26-летний немецкий футболист перейдет в "Боруссию" Дортмунд на правах свободного агента, так как его контракт с "Баварией" истекает в конце нынешнего сезона.

Ранее генеральный директор мюнхенцев Оливер Кан подтвердил, что Зюле покинет "Баварию".

Стороны не сумели договорится о новом соглашении, так как футболиста не устроило отношение клуба и условия предложенного контракта.

Также не пропустите: Каррагер высказался о Салахе в финале Кубка Африки. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Никлас Зюле перейдет в "Боруссию" Дортмунд

Официально: Никлас Зюле перейдет в "Боруссию" Дортмунд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов