Источник: Николич не возглавит ЦСКА
Российский блогер, журналист и инсайдер Нобель Арустамян прокомментировал слухи о возможном назначении бывшего тренера "Локомотива" в московское ЦСКА.
"Коллеги пишут, что в ЦСКА в январе может прийти Марко Николич. По моей информации, этого не произойдет. Алексей Березуцкий продолжает оставаться главным тренером команды и будет готовить команду в весенней части сезона.
Учитывая опыт и популярность Николича в России, допускаю: его активно предлагали в ЦСКА этой осенью-зимой. Да, возможно, некоторые разговоры были. Марко и сам говорил, что в России у него есть варианты.
Но ЦСКА доверяет Березуцкому. Насколько мне известно, позиция неизменна: Алексей никуда не уйдет", – написал Нобель в своем телеграм-канале.
Также не пропустите: Николич может стать тренером ЦСКА. | http://soccernews.ru
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