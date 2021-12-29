Источник: Николич не возглавит ЦСКА

Российский блогер, журналист и инсайдер Нобель Арустамян прокомментировал слухи о возможном назначении бывшего тренера "Локомотива" в московское ЦСКА.

"Коллеги пишут, что в ЦСКА в январе может прийти Марко Николич. По моей информации, этого не произойдет. Алексей Березуцкий продолжает оставаться главным тренером команды и будет готовить команду в весенней части сезона.

Учитывая опыт и популярность Николича в России, допускаю: его активно предлагали в ЦСКА этой осенью-зимой. Да, возможно, некоторые разговоры были. Марко и сам говорил, что в России у него есть варианты.

Но ЦСКА доверяет Березуцкому. Насколько мне известно, позиция неизменна: Алексей никуда не уйдет", – написал Нобель в своем телеграм-канале.

Также не пропустите: Николич может стать тренером ЦСКА. | http://soccernews.ru