Источник: Николич, скорее всего, покинет "Локомотив"
Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен
Агент Тимур Гурцкая заявил, что главный тренер "Локомотива" Марко Николич собирается покинуть московский клуб по окончании нынешнего сезона.
"Правда ли, что у Николича есть отступные в 500 тысяч евро? Похоже на правду. Я думаю, что он сам даст пресс-конференцию, на которой он объяснит свою позицию. С чем связано? С тем, что не продлевают игроков. Игроков не продлевают, Николич недоволен, может собраться и уехать. Есть ли у него предложения? Думаю, что будут. Какова вероятность, что Николич останется? 10-20 процентов", - приводит слова Гурцкая "Рейтинг букмекеров".
41-летний Николич возглавил "Локомотив" летом 2020 года. Под его руководством "железнодорожники" одержали семь побед подряд в Российской Премьер-Лиге и на шесть очков отстают от лидирующего "Зенита". Кроме того, московский клуб вышел в полуфинал Кубка России.
Не пропустите: Шесть российских клубов интересуются Жемалетдиновым и Мухиным. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 17 апреля
-
Месси установил рекорд Кубка Испании
-
Тренер "Шахтера" высказался о своем будущем после поражения от киевского "Динамо"
-
Месси выиграл 35-й трофей в составе "Барселоны"
-
"Барселона" уничтожила "Атлетик" в финале Кубка Испании
-
2
Месси в 13-м сезоне подряд забил больше 30 голов
-
"Вулверхэмптон" обыграл "Шеффилд Юнайтед" и отправил соперника в Чемпионшип
-
"Манчестер Юнайтед" хочет купить защитника "Лестера"
-
"Кальяри" совершил суперкамбэк в матче с "Пармой", забив два гола в компенсированное время
-
"Лестер" нацелился на форварда "Челси"
-
В "Монако" Головина произошла вспышка коронавируса
-
Источник: Николич, скорее всего, покинет "Локомотив"
-
"Шахтер" - "Динамо" Киев - 0:1 (видеообзор)
-
1
Гвардиола отреагировал на вылет "Манчестер Сити" из Кубка Англии
-
"Спартак" потроллил Кокорина, Урунова и Газизова перед матчем с "Уфой" (фото)
-
Карпин прокомментировал ужасную ошибку Песьякова в матче с "Локомотивом"
-
"Манчестер Сити" теряет Де Брюйне
-
Шесть российских клубов интересуются Жемалетдиновым и Мухиным
-
"Байер" разгромил "Кельн" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов
-
"Челси" победил "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии