Источник: Николич, скорее всего, покинет "Локомотив"

Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Агент Тимур Гурцкая заявил, что главный тренер "Локомотива" Марко Николич собирается покинуть московский клуб по окончании нынешнего сезона.

"Правда ли, что у Николича есть отступные в 500 тысяч евро? Похоже на правду. Я думаю, что он сам даст пресс-конференцию, на которой он объяснит свою позицию. С чем связано? С тем, что не продлевают игроков. Игроков не продлевают, Николич недоволен, может собраться и уехать. Есть ли у него предложения? Думаю, что будут. Какова вероятность, что Николич останется? 10-20 процентов", - приводит слова Гурцкая "Рейтинг букмекеров".

41-летний Николич возглавил "Локомотив" летом 2020 года. Под его руководством "железнодорожники" одержали семь побед подряд в Российской Премьер-Лиге и на шесть очков отстают от лидирующего "Зенита". Кроме того, московский клуб вышел в полуфинал Кубка России.

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