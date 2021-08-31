Источник: Нуну Мендеш - игрок ПСЖ

Фото: инстаграм Мендеша/Автор неизвестен

Защитник "Спортинга" и сборной Португалии Нуну Мендеш перейдет в "Пари Сен-Жермен", сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка оформлена как аренда за 7 миллионов евро с правом выкупа за 40 миллионов евро.

Отмечается, что игрок подпишет контракт на пять лет. "Спортинг" может арендовать у ПСЖ Пабло Сарабию, переговоры ведутся.

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