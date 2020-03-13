Источник опроверг заболевание Дибалы коронавирусом
Журналист Goal.com Ромео Агрести, близкий к туринскому "Ювентусу", назвал недостоверной появившуюся информацию об обнаружении коронавируса у нападающего "старой синьоры" Пауло Дибалы.
"Фейковые новости", - написал журналист в твиттере.
Напомним, что 121 человек, включая футболистов, тренеров, менеджеров, сопровождающих и сотрудников "Ювентуса", отправились на карантин.
Клуб пошёл на беспрецедентные меры после выявления коронавируса у защитника Даниэле Ругани.
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|Парма
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|10
|Болонья
|26
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|12
|Кальяри
|25
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|Удинезе
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|Сампдория
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|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
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