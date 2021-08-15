Источник: отношения между Мбаппе и ПСЖ окончательно разрушены

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Будущее нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе во французском клубе практически исключено.

Как сообщает Le Parisien, отношения между парижанами и Мбаппе окончательно разрушены.

По информации источника, всё сильно ухудшилось после прибытия Месси.

Ожидается, что 16 августа Килиан может сообщить о своем решении.

Мадридский "Реал" готов к переговорам - сейчас речь идёт о предложении в размере 150 миллионов евро.

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