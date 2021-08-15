Источник: отношения между Мбаппе и ПСЖ окончательно разрушены

Теги реал мадридпсжкилиан мбаппе

Источник: отношения между Мбаппе и ПСЖ окончательно разрушеныФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Будущее нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе во французском клубе практически исключено.

Как сообщает Le Parisien, отношения между парижанами и Мбаппе окончательно разрушены. 

По информации источника, всё сильно ухудшилось после прибытия Месси. 

Ожидается, что 16 августа Килиан может сообщить о своем решении. 

Мадридский "Реал" готов к переговорам - сейчас речь идёт о предложении в размере 150 миллионов евро.

Также не пропустите: Герд Мюллер скончался в возрасте 75 лет. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" не сумел обыграть "Зенит" играя в большинстве

"Локомотив" не сумел обыграть "Зенит" играя в большинстве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов