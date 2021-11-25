Источник: Педри не сыграет в этом году

Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

Испанский полузащитник "Барселоны" Педри Гонсалес продолжает испытывать проблемы с восстановлением от травмы.

Как сообщает журналист Хави Мигель, Педри в этом году больше не сыграет.

По информации источника, его восстановление началось с нуля.

Ранее сообщалось. что испанец получил рецидив своей травмы и выбыл на месяц.

Отметим, что сегодня Педри празднует своей 19-й день рождения.

Также не пропустите: Комбаров сравнил европейские выступления "Спартака" и "Зенита". | http://soccernews.ru