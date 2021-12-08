Источник: переговоры между Тедеско и "Лейпцигом" на финальной стадии

Теги доменико тедескорб лейпциг

Источник: переговоры между Тедеско и "Лейпцигом" на финальной стадииФото: инстаграм "РБ Лейпцига"/Автор неизвестен

Экс-тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско близок к назначению в "РБ Лейпциг", сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры между "быками" и немецким тренером сейчас находятся на финальной стадии. Тедеско готов принять предложение «Лейпцига». Осталось лишь согласовать некоторые детали.

Ранее сообщалось, что контракт Доменико с "Лейпцигом" будет рассчитан до 2024 года.

Недавно "быки" уволили с поста главного тренера команды американского специалиста Джесси Марша. Сейчас "Лейпциг" занимает 11-е место в таблице Бундеслиги, набрав 18 очков.

Также не пропустите: У "Атлетико" серьезные потери перед мадридским дерби. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" назначила новых людей в руководство клуба

"Бавария" назначила новых людей в руководство клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов