Источник: переговоры между Тедеско и "Лейпцигом" на финальной стадии

Фото: инстаграм "РБ Лейпцига"/Автор неизвестен

Экс-тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско близок к назначению в "РБ Лейпциг", сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры между "быками" и немецким тренером сейчас находятся на финальной стадии. Тедеско готов принять предложение «Лейпцига». Осталось лишь согласовать некоторые детали.

Ранее сообщалось, что контракт Доменико с "Лейпцигом" будет рассчитан до 2024 года.

Недавно "быки" уволили с поста главного тренера команды американского специалиста Джесси Марша. Сейчас "Лейпциг" занимает 11-е место в таблице Бундеслиги, набрав 18 очков.

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