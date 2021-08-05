Источник: переговоры о продлении контракта Месси провалились
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Будущее аргентинского нападающего Лионеля Месси остается неопределенным.
Как сообщает Marca, в процессе продления контракта Месси случился резкий разворот.
По информации источника, была достигнута точка невозврата, сейчас Месси очень далёк от продления контракта. Результатом этому стали сегодняшние переговоры представителей игрока с "Барселоной".
Ранее сообщалось, что о новом контракт игрока объявят уже сегодня.
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