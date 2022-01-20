Источник: переход Азмуна в "Ювентус" сорвался
Фото: инстаграм Азмуна\Автор неизвестен
Иранский форвард "Зенита" Сердар Азмун не перейдет в туринский "Ювентус" в январское трансферное окно, сообщает издание Tuttosport.
По информации источника, переговоры между клубами сорвались. Отмечается, что "Ювентус" отказался платить за иранца требуемые "Зенитом" пять миллионов евро.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб готов отдать за нападающего только один миллион евро и еще два в качестве бонусов.
Напомним, что соглашение Азмуна с петербургским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.
В текущей кампании Сердар сыграл 21 матч во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи.
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|Аталанта
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|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17