Источник: Перес находится в ежедневном контакте с отцом Неймара

Теги реал мадридпсжнеймарфлорентино перес

Источник: Перес находится в ежедневном контакте с отцом НеймараПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес находится в постоянном контакте с отцом форварда ПСЖ Неймара.

Так, по сведениям France Football, босс королевского клуба не скрывает перед парижанами своей заинтересованности в подписании их главной звезды. Более того, Перес поддерживает связь с Неймаром да Силвой Сантосом едва ли не ежедневно, все еще рассчитывая оформить трансфер 26-летнего нападающего до 31-го августа, когда в Европе закроется трансферное окно.

Напомним, Неймар рискует пропустить вероятную встречу со сборной Германии на ЧМ в России. | soccernews.ru

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