Источник: перешедший в "Спартак" Соболев мог играть в АПЛ

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Источник: перешедший в "Спартак" Соболев мог играть в АПЛ

Источника, близкий к новичку "Спартака" Александру Соболеву, который сегодня перешел в московский клуб, рассказал, что игрок мог выступать в клубе АПЛ. Об этом сообщают РИА Новости.

"У Соболева были хорошие варианты в Англии. К нему проявляли интерес несколько клубов из премьер-лиги. Переход был реален, но столкнулись с отсутствием времени при оформлении необходимых документов. Тем не менее "Спартак" - это шаг вперед для Александра. Здесь он будет играть совсем в другой футбол и на других скоростях", - сказал источник.

За "Спартак" форвард будет выступать под 77-м номером. Ранее сообщалось, что его аренда обойдётся клубу в 500 тысяч евро, а опция выкупа составит 4,5 миллиона.

Соболев выступал за "Крылья" с 2018 года, сыграл 45 матчей, забил 21 гол и сделал 3 ассиста. Сдавался в аренду "Енисею".

Не пропустите: Новичок "Спартака" Соболев прокомментировал свой уход из "Крыльев Советов". | http://soccernews.ru
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