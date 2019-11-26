Источник: Погба больше не сыграет за "Манчестер Юнайтед"
Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Алан Бразил сообщает со ссылкой на собственные источники, что карьера полузащитника Поля Погба на "Олд Траффорд" подходит к концу.
"Мне сообщили, что Поль больше не проведёт ни одного матча за "МЮ". Эта информация от человека, который много знает о происходящем в клубе", - цитирует Бразила TalkSPORT.
Напомним, что звёздный француз в последний раз играл за "красных дьяволов" 30 сентября. С тех пор он восстанавливался после травмы.
Интерес к Погба по-прежнему сохраняют мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".
Не пропустите: Погба не хочет играть за "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
"Локомотив" проиграл "Байеру" в Юношеской лиге УЕФА и потерял шансы на выход в плей-офф
-
1
Время, когда начнут решаться имена избранных! Выделяем главные интриги 5 тура группового этапа ЛЧ
-
1
Президент "Брешии": "Моё решение подписать Балотелли оказалось более рискованным, чем я предполагал"
-
ФИФА отреагировала на слухи о возможном отстранении сборной России от ЧМ-2022
-
Хаби Алонсо оправдали по делу о неуплате налогов
-
Путин встретится с президентом УЕФА Чеферином
-
СМИ: Неймар начнёт матч с "Реалом" на скамейке запасных
-
"Наполи" оштрафовал Инсинье на крупную сумму
-
1
Уткин - о санкциях WADA: "Уже не нужно называть скотов скотами, это и так все знают"
-
"Локомотив" определился с формой на матч с "Байером"
-
Лунев исключен из состава "Зенита": названа причина
-
1
УЕФА назвала 50 претендентов на попадание в символическую сборную 2019 года
-
2
Месси - Неймару: "Только вместе мы можем выиграть Лигу Чемпионов"
-
1
Источник: Погба больше не сыграет за "Манчестер Юнайтед"
-
"Хаммарбю" опроверг подписание контракта с Ибрагимовичем
-
"Байер" анонсировал матч с "Локомотивом"
-
Два клуба РПЛ поборются за Слуцкого
-
2
В среду Месси может сыграть 700-й матч за "Барселону", это второй результат в истории
-
Стали известны претенденты на звание автора лучшего гола РПЛ в ноябре
-
Уткин назвал "Динамо" идеальным полигоном для глупости
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|13
|37
|2
|Лестер Сити
|13
|29
|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|7
|Бернли
|13
|18
|8
|Арсенал Лондон
|13
|18
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|10
|Тоттенхэм
|13
|17
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|15
|15
|Астон Вилла
|13
|14
|16
|Эвертон
|13
|14
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8