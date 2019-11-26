Источник: Погба больше не сыграет за "Манчестер Юнайтед"

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Источник: Погба больше не сыграет за "Манчестер Юнайтед"

Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Алан Бразил сообщает со ссылкой на собственные источники, что карьера полузащитника Поля Погба на "Олд Траффорд" подходит к концу.

"Мне сообщили, что Поль больше не проведёт ни одного матча за "МЮ". Эта информация от человека, который много знает о происходящем в клубе", - цитирует Бразила TalkSPORT.

Напомним, что звёздный француз в последний раз играл за "красных дьяволов" 30 сентября. С тех пор он восстанавливался после травмы.

Интерес к Погба по-прежнему сохраняют мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

Не пропустите: Погба не хочет играть за "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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