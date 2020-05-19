Источник: президент"Реала" мечтает купить Неймара



Вагнер Рибейро, бывший агент бразильского нападающего ПСЖ Неймара, заявил, что его экс-подопечного по-прежнему хочет купить мадридский "Реал".

"Я думаю, что Неймар не покинет ПСЖ, так как рынок изменился. Экономические условия в футболе стали другими. Я несколько раз был в Мадриде и общался с президентом "Реала" Флорентино Пересом, который мечтает купить Неймара. В последний раз я был у него в офисе в прошлом мае", - приводит слова Рибейро Fox Sports.

Ранее сообщалось, что 28-летний Неймар является одной из приоритетных трансферных целей "Барселоны" летом.

В нынешнем сезоне бразилец провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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