Источник: президент"Реала" мечтает купить Неймара
Вагнер Рибейро, бывший агент бразильского нападающего ПСЖ Неймара, заявил, что его экс-подопечного по-прежнему хочет купить мадридский "Реал".
"Я думаю, что Неймар не покинет ПСЖ, так как рынок изменился. Экономические условия в футболе стали другими. Я несколько раз был в Мадриде и общался с президентом "Реала" Флорентино Пересом, который мечтает купить Неймара. В последний раз я был у него в офисе в прошлом мае", - приводит слова Рибейро Fox Sports.
Ранее сообщалось, что 28-летний Неймар является одной из приоритетных трансферных целей "Барселоны" летом.
В нынешнем сезоне бразилец провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Эррера заявил, что Неймар страдает из-за журналистов. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Московские клубы попросили РФС отложить дату начала тренировок
-
В ЦСКА прокомментировали информацию о возможном переходе форварда "Оренбурга"
-
Станислав Черчесов рассказал о своем уходе из "Спартака" после выхода в плей-офф Лиги Чемпионов
-
В CAS сообщили дату рассмотрения дела по исключению "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов
-
ЦСКА договорился о переходе форварда "Оренбурга"
-
Гонсало Игуаин может перебраться в MLS к своему брату
-
Решающие матчи Лиги Чемпионов могут пройти в новом формате
-
"Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" поборются за форварда гладбахской "Боруссии"
-
"Челси" продлил контракт с ветераном команды
-
"Барселона" пыталась купить Харри Кейна
-
1
Источник: президент"Реала" мечтает купить Неймара
-
Агент Сафонов назвал лучшего российского форварда на сегодняшний день
-
1
Уткин раскритиковал ФИФА за отмену церемонии The Best
-
В "Оренбурге" отреагировали на интерес ЦСКА к Деспотовичу
-
Виллаш-Боаш отказался продлевать контракт с "Марселем"
-
"Милан" приостановил переговоры с Доннаруммой о новом контракте
-
3
"Барселона" выбрала стадион, на котором проведёт оставшиеся матчи сезона
-
Сане отклонил предложение "Манчестер Сити" о продлении контракта
-
"Динамо" опубликовало заявление по поводу заражённых коронавирусом в клубе
-
Гендиректор "Зенита" прокомментировал слухи о планах клуба продлить контракт с Кокориным
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14