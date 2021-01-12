Источник: Промес хочет завершить карьеру в России

Известный журналист Максим Алланазаров порассуждал о возможном возвращении вингера "Аякса" Квинси Промеса в "Спартак".

Заместитель главного редактора "СЭ" оценивает шансы на то, что голландец снова станет игроком "красно-белых" в 60 процентов.

По его информации, 29-летний футболист хочет завершить карьеру в России. Сейчас клубы обсуждают детали потенциальной сделки.

Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 ассиста.

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