Источник: Промес хочет завершить карьеру в России
Известный журналист Максим Алланазаров порассуждал о возможном возвращении вингера "Аякса" Квинси Промеса в "Спартак".
Заместитель главного редактора "СЭ" оценивает шансы на то, что голландец снова станет игроком "красно-белых" в 60 процентов.
По его информации, 29-летний футболист хочет завершить карьеру в России. Сейчас клубы обсуждают детали потенциальной сделки.
Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 ассиста.
Не пропустите: Мостовой высказался о возможном возвращении Промеса в "Спартак". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23