Источник: Промес хочет завершить карьеру в России

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Источник: Промес хочет завершить карьеру в России

Известный журналист Максим Алланазаров порассуждал о возможном возвращении вингера "Аякса" Квинси Промеса в "Спартак".

Заместитель главного редактора "СЭ" оценивает шансы на то, что голландец снова станет игроком "красно-белых" в 60 процентов. 

По его информации, 29-летний футболист хочет завершить карьеру в России. Сейчас клубы обсуждают детали потенциальной сделки.

Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 ассиста.

Не пропустите: Мостовой высказался о возможном возвращении Промеса в "Спартак". | http://soccernews.ru
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