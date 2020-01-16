Источник: Прядкина переизберут на пост президента РПЛ
Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин сохранит свой пост, утверждает журналист Сергей Егоров.
По его информации, кандидатуру 58-летнего функционера одобрят единогласным решением клубов РПЛ до начала выборов.
Ожидается, что досрочное переизбрание Прядкина состоится сегодня, 16 января.
Источник отмечает, что таким образом клубы лиги хотят поддержать руководителя турнира, которого на этой неделе допрашивали в Следственном департаменте МВД по делу о договорном матче в ПФЛ.
Не пропустите: Дзагоев назвал лучшего игрока РПЛ в первой части сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Он помог Турции взять бронзу Чемпионата Мира 2002, а теперь работает таксистом: рассказываем историю падения Хакана Шукюра
-
Эден Азар - лучший бельгийский футболист 2019 года, выступающий за границей
-
Нападающий "Динамо" Игбун госпитализирован в тяжёлом состоянии
-
"Арсенал" ведёт переговоры о подписании защитника ПСЖ
-
"Ахмат" перехватил трансферную цель ЦСКА
-
Форвард "Спартака": "Тедеско дико умеет убеждать"
-
Хави рассказал, почему отказал "Барселоне"
-
Дзагоев: "ЦСКА должны бояться!"
-
Источник: Прядкина переизберут на пост президента РПЛ
-
2
Вальверде отказался от части компенсации за увольнение из "Барселоны"
-
Асенсио впервые с июля тренировался на поле
-
Тухель высказался о будущем Кавани в ПСЖ
-
"Урал" подписал защитника "Ростова"
-
Джикия досрочно завершил тренировку "Спартака"
-
Крицюк летом уйдёт из "Краснодара"
-
"Реал" и "Барселона" поспорят за бразильского таланта
-
Дзагоев назвал лучшего игрока РПЛ в первой части сезона
-
"Милан" близок к приобретению Ольмо, которым интересовалась "Барселона"
-
"Ростов" объявил о возвращении Калачёва
-
Мбаппе объяснил, почему отпраздновал гол в ворота "Монако"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15