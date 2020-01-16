Источник: Прядкина переизберут на пост президента РПЛ

Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин сохранит свой пост, утверждает журналист Сергей Егоров.

По его информации, кандидатуру 58-летнего функционера одобрят единогласным решением клубов РПЛ до начала выборов.

Ожидается, что досрочное переизбрание Прядкина состоится сегодня, 16 января.

Источник отмечает, что таким образом клубы лиги хотят поддержать руководителя турнира, которого на этой неделе допрашивали в Следственном департаменте МВД по делу о договорном матче в ПФЛ.

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