Источник: ПСЖ потерял веру в сохранение Мбаппе
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе с высокой долей вероятности покинет стан парижан по окончании нынешнего сезона.
Как сообщает The Athletic, "Пари Сен-Жермен" почти потерял надежду на продление Мбаппе.
По информации источника, игрок отклоняет абсолютно все предложения и хочет перейти в "Реал Мадрид".
Отмечается, что королевский клуб подпишет француза свободным агентом.
В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 14 матчей в Лиге 1, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.
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