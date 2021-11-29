Источник: ПСЖ потерял веру в сохранение Мбаппе

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе с высокой долей вероятности покинет стан парижан по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает The Athletic, "Пари Сен-Жермен" почти потерял надежду на продление Мбаппе.

По информации источника, игрок отклоняет абсолютно все предложения и хочет перейти в "Реал Мадрид".

Отмечается, что королевский клуб подпишет француза свободным агентом.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 14 матчей в Лиге 1, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

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