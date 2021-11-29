Источник: ПСЖ потерял веру в сохранение Мбаппе

Теги реал мадридпсжкилиан мбаппе

Источник: ПСЖ потерял веру в сохранение МбаппеФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе с высокой долей вероятности покинет стан парижан по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает The Athletic, "Пари Сен-Жермен" почти потерял надежду на продление Мбаппе.

По информации источника, игрок отклоняет абсолютно все предложения и хочет перейти в "Реал Мадрид". 

Отмечается, что королевский клуб подпишет француза свободным агентом.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 14 матчей в Лиге 1, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

Также не пропустите: Роналду рассказал о своей главной цели в футболе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси обратился к Левандовскому после получения "Золотого мяча"

Месси обратился к Левандовскому после получения "Золотого мяча"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов