Источник: Рамос решил перейти в английский топ-клуб

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос хочет перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Mirror.

По сведениям издания, английская Премьер-лига привлекает футболиста гораздо больше, чем вариант с переходом в ПСЖ. В "Реале" уже смирились с тем, что Рамос покинет клуб в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что "Реал" не смог договориться с Рамосом о продлении контракта, который истекает летом 2021 года.

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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