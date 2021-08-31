Источник: "Реал Мадрид" может подписать Кунде

1 Теги реал мадридсевильяжюль кунде

Источник: "Реал Мадрид" может подписать КундеФото: инстаграм Кунде/Автор неизвестен

Будущее защитника "Севильи" и сборной Франции Жюля Кунде остается неопределенным.

Как сообщает Onda Cero, не исключается вариант, при котором мадридский "Реал" подпишет французского игрока в последний день трансферного окна.

По информации источника, этот переход сразу спровоцирует уход из королевского клуба Хесуса Вальехо.

Ранее спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи заявил, что Кунде покинет клуб только в том случае, если за него выплатят сумма, которая прописана в его контракте в виде клаусулы. Эта сумма равняется 80 миллионам евро.

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