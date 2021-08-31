Источник: "Реал Мадрид" может подписать Кунде
Фото: инстаграм Кунде/Автор неизвестен
Будущее защитника "Севильи" и сборной Франции Жюля Кунде остается неопределенным.
Как сообщает Onda Cero, не исключается вариант, при котором мадридский "Реал" подпишет французского игрока в последний день трансферного окна.
По информации источника, этот переход сразу спровоцирует уход из королевского клуба Хесуса Вальехо.
Ранее спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи заявил, что Кунде покинет клуб только в том случае, если за него выплатят сумма, которая прописана в его контракте в виде клаусулы. Эта сумма равняется 80 миллионам евро.
Также не пропустите: "Ювентус" принял решение по Пьяничу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Наполи" договорился о подписании полузащитника "Фулхэма"
-
Бускетс договорился с "Барселоной" о снижении зарплаты
-
1
"Лион" заинтересован в подписании Боатенга
-
1
"Бетис" может перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
1
Источник: "Реал Мадрид" может подписать Кунде
-
1
Официально: Марк Кукурелья - футболист "Брайтона"
-
"Барселона" не рассматривает кандидатуру Кавани
-
1
Спортивный директор "Севильи" Мончи рассказал, при каких условиях может уйти Кунде
-
"Ювентус" принял решение по Пьяничу
-
Сульшер высказался о трансфере Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
1
"Рубин" объявил об уходе Йевтича в АЕК
-
Милевский близок к завершению карьеры
-
Влашич высказался о переходе из ЦСКА в "Вест Хэм"
-
1
"Барселона" нацелилась на Кавани
-
1
Роналду прокомментировал своё возвращение в "Манчестер Юнайтед"
-
Хавбек "Спартака" Крал станет одноклубником Влашича в "Вест Хэме"
-
"Атлетико" ответил на предложение "Барселоны" об аренде Фелиша
-
"Ливерпуль" продлил соглашение с капитаном Хендерсоном
-
Официально: Роналду заключил с "Манчестер Юнайтед" контракт по схеме "2+1"
-
1
Миранчук готов присоединиться к "Милану"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14