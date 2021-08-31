Источник: "Реал Мадрид" объявил войну ПСЖ

Фото: инстаграм Камавинги/Автор неизвестен

"Реал Мадрид" почти завершил переход французского хавбека "Ренна" Эдуардо Камавинга за 30 миллионов евро, сообщает Sky Sports.

По информации источника, игроком очень активно интересовался ПСЖ, в нем был заинтересован лично президент парижан.

Отмечается, что это можно считать актом объявления войны королевского клуба против "Пари Сен-Жермен", так как ранее не понятные руководству "сливочных" действия парижского клуба привели к тому, что переговоры между клубами по Килиану Мбаппе были приостановлены. Однако, как сообщает Хавьер Эрраес, это лишь способ давления на ПСЖ.

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