Источник: "Реал Мадрид" объявил войну ПСЖ

Теги реал мадридпсжреннэдуардо камавингакилиан мбаппетрансферыфлорентино перес

Источник: "Реал Мадрид" объявил войну ПСЖФото: инстаграм Камавинги/Автор неизвестен

"Реал Мадрид" почти завершил переход французского хавбека "Ренна" Эдуардо Камавинга за 30 миллионов евро, сообщает Sky Sports.

По информации источника, игроком очень активно интересовался ПСЖ, в нем был заинтересован лично президент парижан.

Отмечается, что это можно считать актом объявления войны королевского клуба против "Пари Сен-Жермен", так как ранее не понятные руководству "сливочных" действия парижского клуба привели к тому, что переговоры между клубами по Килиану Мбаппе были приостановлены. Однако, как сообщает Хавьер Эрраес, это лишь способ давления на ПСЖ.

Также не пропустите: Камавинга может перейти в "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 30 августа

Главные новости дня: 30 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов