Источник: "Реал" может назначить Почеттино

Теги маурисио почеттинореал мадридкарло анчелотти

Источник: "Реал" может назначить Почеттино

Фото: инстаграм Почеттино\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" заинтересован в назначении аргентинского специалиста Маурисио Почеттино на пост главного тренера, сообщает издание L’Équipe.

По информации источника, если Карло Анчелотти не выполнит задачи на сезон, а аргентинец будет уволен из ПСЖ, то "Реал" может назначить Почеттино.

Ранее королевский клуб уже пытался назначить аргентинца.

В данный момент "Реал" лидирует в Ла Лиге с отрывом в 4 очка от "Севильи".

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