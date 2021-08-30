Источник: "Реал" не выходил из переговоров по Мбаппе

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Будущее нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе остается неопределенным.

Как сообщает испанский журналист Хавьер Эрраес, "Реал Мадрид" не сдавался и до сих пор намерен подписать французского форварда.

По информации источника, королевский клуб сделает все, чтобы подписать Мбаппе в ближайшие сутки.

Ранее сообщалось, что ПСЖ отказывается продавать французского игрока даже за 200 миллионов евро.

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