Источник: "Реал" получал финансирование незаконным путем
Мадридский "Реал" мошенническим путем получал финансирование от североамериканского фонда Providence, сообщает портал infoLibre, основываясь на документах Football Leaks.
По сведениям источника, в 2016 году королевский клуб подписал контракт на получение 200 миллионов евро из фонда Providence. При этом клуб получал финансирование от двух офшорных компаний на Каймановых островах. Испанская налоговая инспекция считает подобные сделки мошенничеством с налогами. Руководство "Реала" не могло не знать о нарушениях.
В связи с этим в "Реале" могут произвести полную финансовую проверку.
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
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|Валенсия
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|Вильярреал
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|20
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|Реал Вальядолид
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|Эйбар
|20
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|18
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|20
|16
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|20
|14