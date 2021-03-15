Источник: "Реал" продлил контракт с Модричем
Мадридский "Реал" продлил контракт с хорватским полузащитником Лукой Модричем, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
По данным источника, новое соглашение между футболистом и королевским клубом будет действовать до лета 2022 года. Нынешний контракт истекал в июне 2021 года.
35-летний Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за королевский клуб 34 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
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|О
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|20
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
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|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|20
|14
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|20
|14