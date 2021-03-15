Источник: "Реал" продлил контракт с Модричем

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Источник: "Реал" продлил контракт с Модричем

Мадридский "Реал" продлил контракт с хорватским полузащитником Лукой Модричем, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, новое соглашение между футболистом и королевским клубом будет действовать до лета 2022 года. Нынешний контракт истекал в июне 2021 года.

35-летний Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за королевский клуб 34 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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