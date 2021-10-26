Источник: "Реал" уже договорился с Мбаппе и хочет Холанда
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" намерен подписать двух супер звёздных форварда следующим летом.
Как рассказал инсайдер Джанлука Ди Марцио в интервью Eleven Sport, у "Реала" уже есть договорённость с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе на 2022 год.
Сейчас клуб работает над приобретением норвежского форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда.
Объединить Мбаппе и Холанда в своем составе - главный приоритет "Мадрида".
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|Гранада
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|Леванте
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|Алавес
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|20
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|Сельта Виго
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