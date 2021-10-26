Источник: "Реал" уже договорился с Мбаппе и хочет Холанда

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" намерен подписать двух супер звёздных форварда следующим летом.

Как рассказал инсайдер Джанлука Ди Марцио в интервью Eleven Sport, у "Реала" уже есть договорённость с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе на 2022 год.

Сейчас клуб работает над приобретением норвежского форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда.

Объединить Мбаппе и Холанда в своем составе - главный приоритет "Мадрида".

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