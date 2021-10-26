Источник: "Реал" уже договорился с Мбаппе и хочет Холанда

Теги реал мадридкилиан мбаппеэрлинг холанд

Источник: "Реал" уже договорился с Мбаппе и хочет ХоландаФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" намерен подписать двух супер звёздных форварда следующим летом.

Как рассказал инсайдер Джанлука Ди Марцио в интервью Eleven Sport, у "Реала" уже есть договорённость с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе на 2022 год. 

Сейчас клуб работает над приобретением норвежского форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда

Объединить Мбаппе и Холанда в своем составе - главный приоритет "Мадрида".

Также не пропустите: Тренер "Валенсии" рассказал о травме Черышева. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Куман рассказал, что будет делать после ухода из "Барселоны"

Куман рассказал, что будет делать после ухода из "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов