Источник: "Реал" выиграл борьбу за Холанда

Фото: инстаграм Холанда\Автор неизвестен

Нападающий сборной Норвегии и дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд продолжит свою карьеру в мадридском "Реале", сообщает немецкое издание BILD.

По информации источника, королевский клуб выиграл борьбу за форварда. Норвежец сделал свой выбор в пользу мадридцев.

Отмечается, что главный вопрос сейчас заключается в том, когда Холанд подпишет контракт с "Реалом": летом 2022 года или летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что и "Реал", и "Боруссия" хотят, чтобы трансфер состоялся в 2023 году.

В нынешнем сезоне Холанд сыграл в 14 матчах в Бундеслиге, в которых забил 16 голов и отдал пять результативных передач.

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