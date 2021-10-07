Источник: РФС принял радикальное решение по скандальному арбитру Казарцеву
Арбитр Василий Казарцев, который допустил грубейшую ошибку на матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА - "Краснодар" (0:0), будет дисквалифицирован пожизненно, сообщает "Спорт-Экспресс".
Напомним, что в поединке между "армейцами" и "быками" Казарцев работал в качестве видеоассистента (VAR) и на 90-й минуте он не назначил пенальти в ворота ЦСКА, несмотря на явную игру рукой со стороны защитника Игоря Дивеева.
Стоит отметить, что Казарцев неоднократно грубо ошибался в матчах чемпионата России. В прошлом сезоне он назначил крайне спорный пенальти в ворота "Спартака" в матче против "Сочи" (2:2) и это привело к громкому скандалу.
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