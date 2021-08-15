Источник: "Рома" подписала контракт с Абрахамом

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Источник: "Рома" подписала контракт с АбрахамомФото: инстаграм Абрахама/Автор неизвестен

Английский нападающий Тэмми Абрахам перешел из "Челси" в "Рому" этой ночью, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, форвард стал игроком римлян на постоянной основе, это не аренда. "Челси" включил в контракт футболиста пункт об обратном выкупе за 80 миллионов евро. Данный пункт будет действовать до 2023 года.

Абрахам обойдется "Роме" в 40 миллионов евро без учета бонусов, оклад игрока в стане римского клуба составит от 4 до 5 миллионов евро за сезон, а контракт будет действовать до 2026 года.

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