Источник: Роналду не попал в тройку в голосовании за "Золотой мяч"

18 Теги лионель мессикриштиану роналдувирджил ван дейкзолотой мяч

Источник: Роналду не попал в тройку в голосовании за "Золотой мяч"

В сети появилась информация об итоговом голосовании за "Золотой мяч"-2019. 

Первое место занял аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который набрал 446 очков. Вторым стал голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк (382). В тройку также вошел египетский форвард мерсисайдцев Мохамед Салах (179).

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду занял четвертое место с 133 очками. Пятерку замкнул форвард "Ливерпуля" Садио Мане (97).

Голосование состоялось несколько дней назад, но достоверность данной информация является неопределенной.

Напомним, что церемония вручения "Золотого мяча" состоится 2 декабря.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Издание France Football объявило, что отныне ежегодно будет вручать лучшему вратарю мира трофей имени Яшина. Эта награда названа в честь легендарного в прошлом голкипера московского Динамо Льва Яшина, который остается единственным вратарем в истории, получившим "Золотой мяч". Это случилось в далеком 1963 году. __________________________________________________________________________________________________________________ Приз впервые вручат в этом году, а список претендентов будет объявлен 21 октября во Франции. В перечне представят десятку лучших вратарей мира по версии France Football.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Не могу найти статистику.Чисто визуально - каждая вторая передача вперед - обрез у Де Йонга

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zenden 1985
zenden 1985

Не гони. Значит ты матчи Барселоны не смотришь. "каждая вторая передача вперед - обрез" - смешно просто.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Смотрю топ-матчи.Сегодня с Атлетико будет

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Mutaloff
Mutaloff

Липа,походу,не на таком обычно формате результаты оглашают,вспомните прошлогодний листок Модрича со слитой инфой и это,больше в листок с Роналду поверю)

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Тоже думаю что липа. Алиссон Беккер вратарь, а по вратарям в этом году должно быть голосование отдельно.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

*По идее, хотя может и ошибаюсь.

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jugulator
Пьянь

Роналду должен быть в списке ниже Мане, Алисона и Азара.

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zenden 1985
zenden 1985

Его вообще в этом 10-ке не должно было быть. Время португальца прошло, но былые заслуги, походу включают(

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Mutaloff
Mutaloff

Ага,давай на чистоту,если брать в расчёт все игры,в которых учавствовал Роналду с начала того сезона и по сегодняшний день,то его старта-это 51 гол+15 ассистов (в расчёт шли и игры сборных,и тов.матчи)+лучший игрок Серии А 18/19,чемпион Италии и победитель Лиги Нации,ещё есть вопросы?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

лучший игрок Серии А 18/19.Левая награда для пиару

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Mutaloff
Mutaloff

Статистика с сайта Sports.ru

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Удивительно,игрок РЕАЛА набравший 30 очков в АПЛ,ниже распиаренных привозил бывших голландцев и Криша

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zenden 1985
zenden 1985

В смысле "распиареных бывших привозил голландцев"? Обоснуй.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Мы же говорили ,Де Лигт - привозила.Де Йонг часто ошибается в передачах.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

В каждом матче ошибается то рука ,то обрез

zenden 1985
zenden 1985

Приведи мне статистику ошибок Де Йонга на фоне остальных игроков Барселоны (посмотри точность передач, выигранные единоборства, перехваты и создание голевых моментов). По Де Лигту -у него только два явных косяка с начала сезона. Всякое бывает, Маттейс - потенциально лучший защитник мира, я из-за него начал матчи Ювентуса иногда просматривать.

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"Barca Universal"Яркий пример иностранного сектанства

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