Источник: Роналду не попал в тройку в голосовании за "Золотой мяч"
В сети появилась информация об итоговом голосовании за "Золотой мяч"-2019.
Первое место занял аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который набрал 446 очков. Вторым стал голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк (382). В тройку также вошел египетский форвард мерсисайдцев Мохамед Салах (179).
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду занял четвертое место с 133 очками. Пятерку замкнул форвард "Ливерпуля" Садио Мане (97).
❗There is a 'leaked Ballon d'Or rankings' list leaked by an anonymous source earlier on Twitter today, in which Messi wins the award. pic.twitter.com/Uifzhxa5ov— Barca Universal (@BarcaUniversal) November 30, 2019
Голосование состоялось несколько дней назад, но достоверность данной информация является неопределенной.
Напомним, что церемония вручения "Золотого мяча" состоится 2 декабря.
Не пропустите: Сарри пожелал Роналду выиграть "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче с "Сассуоло"
-
"Реал" предложит "Арсеналу" крупную сумму и одного игрока за Обамеянга
-
"Спартак" не может обыграть "Зенит" в гостях на протяжении 7 лет
-
Главный тренер Финляндии назвал Дзюбу оружием, нацеленным на атаку
-
"Челси" заинтересован в приобретении Заа и Санчо
Лента новостей
-
"Арсенал" не сумел обыграть "Норвич" в первом матче после ухода Эмери
-
Бывший агент Верратти рассказал о несостоявшемся переходе игрока в "Барселону"
-
1
"Динамо" обыграло "Локомотив" благодаря дублю Филиппа
-
"Фиорентина" теряет Рибери
-
"Атлетик" обыграл "Гранаду" и вошел в топ-5 Примеры
-
"Шахтер" неожиданно потерял очки в дерби Донбасса
-
18
Источник: Роналду не попал в тройку в голосовании за "Золотой мяч"
-
1
Детская команда "Аякса" выиграла матч со счетом 50:1
-
Семин рассказал, почему Гильерме не сыграл с "Динамо"
-
"Севилья" обыграла "Леганес" и опередила "Барселону"
-
24
Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче с "Сассуоло"
-
4
"Аякс" обыграл "Твенте", проигрывая по ходу матча со счетом 0:2
-
Матч "Монако" - ПСЖ отменен
-
1
"Реал" предложит "Арсеналу" крупную сумму и одного игрока за Обамеянга
-
Вальверде высказался об очередной травме Дембеле
-
Павлюченко сыграл за любительский ЦДКА
-
7
Сарри пожелал Роналду выиграть "Золотой мяч"
-
Коутиньо рассказал, где хочет продолжить карьеру
-
"Фламенго" может заплатить 30 миллионов евро за форварда "Атлетико"
-
Роман Еременко может вернуться в сборную Финляндии перед Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
|40
|2
|Манчестер Сити
|14
|29
|3
|Лестер Сити
|13
|29
|4
|Челси
|14
|26
|5
|Тоттенхэм
|14
|20
|6
|Вулверхэмптон
|14
|20
|7
|Шеффилд Юнайтед
|14
|19
|8
|Арсенал Лондон
|14
|19
|9
|Бернли
|14
|18
|10
|Кристал Пэлас
|14
|18
|11
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|12
|Борнмут
|14
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|16
|Астон Вилла
|13
|14
|17
|Эвертон
|13
|14
|18
|Саутгемптон
|14
|12
|19
|Норвич Сити
|14
|11
|20
|Уотфорд
|14
|8