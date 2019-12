Источник: Роналду не попал в тройку в голосовании за "Золотой мяч"

В сети появилась информация об итоговом голосовании за "Золотой мяч"-2019.

Первое место занял аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который набрал 446 очков. Вторым стал голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк (382). В тройку также вошел египетский форвард мерсисайдцев Мохамед Салах (179).

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду занял четвертое место с 133 очками. Пятерку замкнул форвард "Ливерпуля" Садио Мане (97).

❗There is a 'leaked Ballon d'Or rankings' list leaked by an anonymous source earlier on Twitter today, in which Messi wins the award. pic.twitter.com/Uifzhxa5ov