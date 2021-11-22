Источник: Роналду не влиял на увольнение Сульшера из "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Слухи о влиянии нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду на смену тренера команды не соответствуют действительности.

По данным авторитетного журналиста Фабрицио Романо, португалец не высказывался за увольнение Уле Гуннара Сульшера и не принимает участие в выборе нового наставника.

Также инсайдер опроверг информацию о желании 36-летнего форварда уйти в другой клуб по окончании сезона.

Ранее СМИ писали, что Роналду хочет назначения на пост главного тренера "МЮ" Зинедина Зидана или Луиса Энрике.

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