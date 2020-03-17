Источник: РПЛ приостановлена до 10 апреля

Журналист Сергей Егоров сообщил, на какой срок будет приостановлен текущий розыгрыш российской Премьер-лиги.

По его информации, возобновление сезона в РПЛ из-за пандемии коронавируса отложено до 10 апреля.

Таким образом, перенести придётся 23-й и 24-й туры чемпионата.

Напомним, что по итогам 22 туров лидером турнира является питерский "Зенит".

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