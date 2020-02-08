Источник: "Рубин" заключил контракт с Тарасовым

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Источник: "Рубин" заключил контракт с Тарасовым

Казанский "Рубин" решил подписать соглашение с полузащитником Дмитрием Тарасовым, который находился в команде на просмотре.

По информации известного журналиста Сергея Егорова, контракт между сторонами рассчитан до конца этого сезона.

32-летний футболист достался "Рубину" бесплатно, поскольку с лета являлся свободным агентом.

Последним клубом Тарасова был московский "Локомотив". Рыночная стоимость хавбека - 750 тысяч евро.

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