Источник: Самошников пропустит октябрьские матчи сборной России
Фото инстаграм Ильи Самошникова
Фланговый защитник казанского "Рубина" Илья Самошников не поможет сборной России в ближайших играх.
По информации журналиста "СЭ" Влада Зимагулова, полученная сегодня травма 23-летнего футболиста оказалась серьёзной.
Сообщается, что из-за проблем с голеностопом фулбека придётся исключить из заявки национальной команды.
Россияне 8 октября примут Словакию, а 11 октября встретятся со Словенией на выезде.
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