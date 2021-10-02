Источник: Самошников пропустит октябрьские матчи сборной России

Теги рубинроссияилья самошниковтравмы

Источник: Самошников пропустит октябрьские матчи сборной России

Фото инстаграм Ильи Самошникова

Фланговый защитник казанского "Рубина" Илья Самошников не поможет сборной России в ближайших играх.

По информации журналиста "СЭ" Влада Зимагулова, полученная сегодня травма 23-летнего футболиста оказалась серьёзной.

Сообщается, что из-за проблем с голеностопом фулбека придётся исключить из заявки национальной команды.

Россияне 8 октября примут Словакию, а 11 октября встретятся со Словенией на выезде.

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