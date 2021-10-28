Источник: сегодня "Барселона" объявит о новом тренере

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

В скором времени "Барселона" должна объявить имя нового главного тренера команды, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, каталонский клуб скоро объявит нового временного тренера. После него главным тренером будет Хави. Он принял проект каталонского клуба после разговора с президентом Лапортой вчера. Но все ещё идут переговоры с "Аль-Саддом".

Отмечается, что Лапорта объявит команде о назначении Хави сегодня.

Ранее сообщалось, что временным тренером станет Альберт Капеллас.

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