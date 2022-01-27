Источник: Шевченко не будет в сборной Польши

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Источник: Шевченко не будет в сборной Польши

Фото: инстаграм Шевченко\Автор неизвестен

Сборная Польши не назначит на пост главного тренера украинского специалиста Андрея Шевченка, сообщает украинский журналист Игорь Цыганык в твиттере.

По информации источника, Шевченко так и не сумел расторгнуть свое соглашение с "Дженоа". Несмотря на то, что украинца уже уволили из итальянского клуба, его контракт с "грифонами" все еще в силе.

Отмечается, что теперь польская сторона начнет поиски местного тренера.

Напомним, что 24 марта сборная России сыграет с Польшей в стыках ЧМ-2022.

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